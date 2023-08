Am Sonntag sind vier deutsche Bergwanderer auf dem Fernwanderweg Traumpfad von München nach Tirol in Bergnot geraten. Die Geschwister konnten nicht mehr weiter.

Vier Geschwister in Tirol in Bergnot

Laut der Landespolizei Tirol waren die vier Bergwanderer auf einer Fernwanderung nach Venedig unterwegs. Bei den vier Wanderern handelt es sich um Geschwister im Alter von 18, 20, 22 und 24 Jahren. Sie kommen aus dem Landkreis Traunstein, so die Polizei weiter.

Von schlechtem Wetter an Alpeiner Scharte überrascht

Gegen 11:50 Uhr erreichten die Bergwanderer die Alpeiner Scharte im Gemeindegebiet von Vals auf einer Höhe von 2.959 Metern. Zu dem Zeitpunkt befand sich die Gruppe in schlechtem Wetter - es sei kalt gewesen, zudem gab es Graupelschauer und rund zehn Zentimetern Neuschnee, so die Landespolizei weiter.

Fernwanderweg nach Venedig: Bergwanderer waren unzureichend ausgerüstet

Da die deutsche Bergwandergruppe keine Mützen, Handschuhe, bzw. warme und wetterfeste Kleidung dabei hatte und die 24-jährige Teilnehmerin der Wanderung über leichte Kreislaufprobleme klagte, fühlten sie sich nicht mehr in der Lage den Weg fortzusetzen. Die vier Deutschen setzten daraufhin einen Notruf ab und warteten auf die Bergrettung.

Bergrettung bringt deutsche Wanderer zur Geraer Hütte

Zu Fuß machten sich daraufhin fünf Einsatzkräfte der Bergrettung Sankt Jodock zu Fuß auf den Weg. An der Alpeiner Scharte konnten sie die vier Geschwister unterkühlt antreffen und erstversorgen. Im Anschluss ging es für die vier Deutschen zurück zur Geraer Hütte.

Schweres Lawinenunglück an Alpeiner Scharte

Die Alpeiner Scharte ist auf 2.959 Metern Höhe und liegt zwischen den Gipfeln der Berge Fußstein und Schrammacher in den Zillertaler Alpen (Tirol). An der Alpeiner Scharte sollte in den 1940er-Jahren Molybdän abgebaut werden. Am 11. November 1944 ereignete sich dort ein Lawinenunglück, bei dem 22 Menschen ihr Leben verloren.

Fernwanderweg "Traumpfad" führt von München nach Venedig

Die Alpeiner Scharte ist Teil des Fernwanderweges "Traumpfad" von München nach Venedig. In etwa 28 Etappen müssen Bergwanderer rund 550 Kilometer und über 20.000 Höhenmeter bewältigen. Einige der Etappen gelten als sehr anspruchsvoll. Die Tour kann auch abgekürzt von Bad Tölz nach Priula gegangen werden.