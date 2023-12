Mit seinem Gebell hat ein Hund am Sonntag einer demenzkranken Frau in Nersingen vermutlich das Leben gerettet. Die Frau war beim Spazierengehen gestürzt.

Demenzkranke Frau geht in Nersingen bei frostigen Temperaturen barfuß und spazieren

Eine demenzkranke Frau wollte am Sonntagabend in Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) einen Spaziergang machen. Bei den winterlichen Temperaturen ging die 83-Jährige barfuß und nur in einem Nachthemd nach draußen, berichtet die Polizei.

Demente Frau verirrt sich, stürzt und bleibt hilflos liegen

Bei ihrem Spaziergang verirrte sich die Seniorin offenbar in einem Garten unweit ihres Wohnhauses. Die Polizei geht davon aus, dass die Seniorin stürzte und sich dabei am Kopf verletzte. Sie konnte jedenfalls nicht mehr selbst aufstehen, so die Polizei. Der Hund der Gartenbesitzer wurde jedoch auf die Frau aufmerksam. Er begann zu bellen und sorgte damit dafür, dass sein Besitzer nach draußen in den Garten schaute, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei entdeckte er die 83-Jährige, die hilflos in seinem Garten lag.

Hund und Gartenbesitzer verhindern Schlimmeres

Der Mann rief sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Dem Gebell des Hundes und dem schnellen Handeln seines Besitzers sei es zu verdanken, dass der Frau nichts Schlimmeres passiert ist, heißt es im Polizeibericht. Wäre die 83-Jährige nicht so schnell gefunden worden, hätte sie in ihrer misslichen Lage und bei den eisigen Temperaturen leicht erfrieren können. Schließlich war sie nur in einem Nachthemd und ohne Schuhe unterwegs.

Die Gemeinde Nersingen

Nersingen ist eine Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm in Bayern. Sie hat 9.611 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2022) und besteht aus sechs Gemeindeteilen. Der Hauptort liegt etwa zehn Kilometer ostnordöstlich der Kreisstadt Neu-Ulm und weniger als einen Kilometer von der Donau im Norden entfernt, die ungefähr die nördliche Gemeindegrenze bildet. Im Süden grenzt die Gemeinde an den Markt Pfaffenhofen an der Roth⁠.