Am Montagmorgen hat ein defekter Kühlschrank in einer Arbeiterunterkunft in Bubesheim (Landkreis Günzburg) einen Wohnungsbrand ausgelöst. Die Feuerwehr musste die Decke der Küche abreißen um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Der Polizei zufolge brach das Feuer in einer Dachgeschosswohnung aus. Nachdem ein 59-jähriger Bewohner den Kühlschrank in der Gemeinschaftsküche einer Arbeiterunterkunft gereinigt hatte, sprang wenige Minuten später die Stromsicherung heraus und der geputzte Kühlschrank stand in Flammen. Der Brand breitete sich daraufhin in der gesamten Küche aus.

Bewohner können Flammen entkommen

Alle Bewohner konnten glücklicherweise die Wohnung rechtzeitig verlassen. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr musste zur Löschung des Brandes die komplette Zimmerdecke der Küche sowie teilweise die Decke eines angrenzenden Schlafzimmers abreißen. Während der Löscharbeiten war die Günzburger Straße gesperrt und der Strom abgestellt.

50.000 Euro Schaden

Die Polizei geht davon aus, dass ein Defekt am Kühlschrank den Brand ausgelöst hatte. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Im Einsatz waren neben 96 Kräften der Feuerwehren Bubesheim, Denzigen, Günzburg, Wasserburg und Großkötz auch das THW, sowie das BRK Kötz, Neu-Ulm, Günzburg und Weißenhorn mit zwei Notärzten.