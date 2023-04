Eine Mikrowelle hat am frühen Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm ausgelöst. Ein 56-jähriger Hotelgast wollte darin sein Essen aufwärmen. Doch das verlief anders als geplant.

Nachdem am frühen Montagmorgen die Brandmeldeanlage in einem Hotel in der Neu-Ulmer Innenstadt Alarm geschlagen hatte, fuhren mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm, des Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Neu-Ulm und der Polizei zum Einsatzort.

Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass ein 56-Jähriger Gast in seinem Zimmer eine Mikrowelle benutzt hatte. Weil das Gerät aber offenbar eine Fehlfunktion hatte, verkohlte das Essen und es entstand starker Rauch, der den Alarm auslöste.

Die Feuerwehr musste das Gebäude aber nicht evakuieren. Durch den Rauch wurde auch niemand verletzt. Die Feuerwehr Neu-Ulm war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort.