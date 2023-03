Zum Wochenstart war das Wetter im Allgäu eher ungemütlich. Dicke Wolken, eisiger Wind und wenig Sonne prägten das Bild. Ab der Wochenmitte soll es nun aber etwas besser werden.

Sonniger Donnerstag

Die Temperaturen am Mittwochmorgen bleiben mit bis zu -4 Grad und leichtem Wind noch winterlich kalt. Doch schon am Vormittag zeigt sich in weiten Teilen des Allgäus immer wieder die Sonne. Ab dem Nachmittag steigen die Temperaturen dann bei viel Sonne auf bis zu 3 Grad. In der Nacht auf Donnerstag wird es dann ernaut bitterkalt. Tiefsttemperaturen von -6 Grad werden erwartet. Mit strahlendem Sonnenschein und bis zu 6 Grad wird der Donnerstag trotzdem der bisher schönste Tag der Woche. Am Freitag bildet sich über dem Allgäu dann erneut eine dicke Wolkendecke - die Sonne zeigt sich nur vereinzelt. Die Temperaturen klettern auf maximal 6 Grad.

Mäßige Lawinengefahr in den Bergen

Die Lawinengefahr ist laut Lawinenwarndienst Bayern oberhalb 1.600 Meter mäßig, unterhalb davon steigt sie im Tagesverlauf von gering auf mäßig an. Das Hauptproblem ist demnach Triebschnee. An einigen sehr steilen Hängen, vor allem kammnah in den Expositionen Nord über West bis Südwest und in eingewehten Rinnen und Mulden, können Schneebrettlawinen mittlerer Größe durch geringe Zusatzbelastung, wie zum Beispiel durch einen einzelnen Skifahrer, ausgelöst werden.

Aus extrem steilen, felsdurchsetzten und sonnenexponierten Hängen können sich zudem nasse Lockerschneelawinen von selbst lösen. Die größte Aktivität ist hierbei am Nachmittag zu erwarten. Auch vereinzelte Gleitschneelawinen rutschen dann auf steilen Wiesen ab. Diese Lawinen bleiben meist klein. Bei stabilem Hochdruckwetter und wärmeren Temperaturen wird sich die Schneedecke weiter setzen und die Gefahr trockener Schneebrettlawinen zurückgehen.

Genauere Informationen zum Wetter gibt es auf unserer Wetterkarte.