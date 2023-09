Eine 66 Jahre alte Autofahrerin hat bei einer Chaos-Fahrt durch Kempten mehrere Autos beschädigt. Erst eine andere Fahrerin konnte sie stoppen.

Eine Irrfahrt über den Schumacherring in Kempten lieferte eine 66-jährige Dame am Samstag, den 09.09.2023, gegen 12:30 Uhr ab, berichtet die Polizei. Demnach parkte die Frau zunächst in der Lenzfrieder Straße. Von dort aus fuhr sie vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme den Geh-/Radweg von der Füssener Straße kommend in Richtung Schumacherring entlang. Dabei rammte sie mehrere quer zur Fahrbahn geparkte Fahrzeuge.

Mit kaputtem Reifen weiter durch Kempten gefahren

Bei einem der Zusammenstöße erlitt das Fahrzeug der Fahrerin unter anderem einen Reifenschaden. Der Unfall wurde von einem Passanten beobachtet, der die Polizei verständigte. Die Fahrerin fuhr nun mit ihrem stark beschädigten Auto in auffallend unsicherer Fahrweise über den Schumacherring. Im weiteren Verlauf bog sie in die Kotterner Straße und in die Keselstraße ab. Erst dort schaffte es eine andere Verkehrsteilnehmerin die Frau zum Anhalten zu bringen. Aufgrund des aufmerksamen Zeugen konnten die Schäden zusammengeführt und die Unfallflucht geklärt werden, teilt die Polizei mit.