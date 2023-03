Bei einem häuslichen Unfall in Burgau wurde am Freitagvormittag ein 64-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Am Freitagvormittag ereignete sich gegen 10.45 Uhr in der Goethestraße in Burgau ein Arbeitsunfall. Ein 64-jähriger Hauseigentümer wollte das Dach seines Carports höher bauen, um ein Wohnmobil darunter stellen zu können. Dabei stürzte der Carport ein und der Mann wurde unter dem Dach eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr Burgau konnte ihn unter dem schweren Dach befreien. Der Mann wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Augsburg geflogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand arbeitete der Mann alleine an dem Carport. Die Frage, weshalb das Dach eingebrochen war, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen hat.