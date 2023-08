In Weißenhorn hat am Donnerstagabend ein Carport gebrannt. Dabei ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Laut der Polizei war das Feuer in dem Carport am frühen Donnerstagabend ausgebrochen. Bereits nach kurzer Zeit standen der Carport und ein dazugehöriger Unterstand in Vollbrand. Die Folge sei eine starke Rauchentwicklung gewsen, so die Polizei weiter.

Hoher Sachschaden durch Carport-Brand in Weißenhorn

Die alarmierten Feuerwehren aus Weißenhorn und Bubenhausen konnten ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt

Brandursache noch nicht bekannt

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar. Insgesamt waren rund 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.