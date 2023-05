Am Freitagmorgen hat sich auf der A7 bei Kirchdorf an der Iller ein Unfall mit einem Bus ereignet. An Bord waren zu dem Zeitpunkt rund 30 Schülerinnen und Schüler.

Nach Angaben der Polizei war der Bus in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Auf Höhe der Gemeinde Kirchdorf an der Iller sei der Bus dann gegen die Mittelleitplanke geprallt. Der Fahrer habe das Fahrzeug aber glücklicherweise auf dem Standstreifen zum Stehen bringen können, heißt es seitens der Polizei weiter.

Keine Verletzten - Schülergruppe kommt aus Italien

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West gab es bei dem Unfall wohl keine Verletzten. Fünf Mitglieder der Schülergruppe seien jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei der Gruppe, die in dem Bus unterwegs war, handelt es sich um Schülerinnen und Schüler aus Italien.

Weitere Informationen folgen.