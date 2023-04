Schwerer Unfall auf einem Übungsgelände in Bubesheim im Landkreis Günzburg. Bei der Kollision zweier Busse wurden zehn Personen verletzt. Ein Jugendlicher zog sich sogar schwere Verletzungen zu.

Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd-West war ein 17-Jähriger gegen 9:45 Uhr am Donnerstagmorgen auf dem abgesperrten Übungsgelände mit einem Gelenkbus unterwegs. Trotz Anleitung durch einen Fahrlehrer prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Reisebus.

Jugendlicher eingeklemmt und schwer verletzt

Bei der Kollision wurde der 17-jährige Fahrer eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Weitere neun Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Diese befanden sich zum Unfallzeitpunkt in dem Gelenk- und dem Reisebus. Auch sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Gelände wird für Übungsfahrten genutzt

Alle Verletzten seien zum Unfallzeitpunkt angeschnallt gewesen, so die Polizei weiter. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Fahrzeuge beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Unfall hatte sich auf einem privaten Übungsgelände "Am Tower" ereignet. Dieses sei für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugänglich und werde von einer Firma für Übungsfahrten mit Linien- und Reisebusse genutzt, so die Polizei weiter.