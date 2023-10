Ausgerastet ist am Sonntag ein Fahrgast in einem Linienbus in Lindau. Als der Busfahrer ihn ermahnte, tratt er dem Fahrer in den Bauch.

Der Fahrer eines Linienbusses hatte einen Fahrgast am späten Sonntagvormittag am Bußbahnhof auf der Lindauer Insel darauf aufmerksam gemacht, dass das Rauchen im Bus verboten ist. Das missfiel dem Mann aber wohl derart, dass er den Busfahrer angriff, berichtet die Polizei. Er trat dem Bufahrer mit dem Fuß in den Bauch.

Der Busfahrer beschrieb den Mann folgendermaßen:

etwa 1,90 Meter groß

30 Jahre alt

schwarz gekleidet

er hatt einen rosa Rucksack dabei

Hinweise, die zur Klärung der Tat führen, nimmt die Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 entgegen.