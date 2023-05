In Schlangenlinien war ein Bus am Mittwoch in Richtung Lechbruck unterwegs und gefährdete dabei den Verkehr. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Autofahrer verständigte am Mittwochnachmittag die Polizei, weil er hinter einem Linienbus herfuhr, der in Schlangenlinien unterwegs war. Demnach geriet der Bus sogar zeitweise auf die Gegenfahrbahn, so dass die entgegenkommenden Fahrzeuge stark abbremsen oder sogar ausweichen mussten. Zu einem Verkehrsunfall kam es aber glücklicherweise nicht.

Busfahrer hat keinen Alkohol intus

Der Autofahrer verfolgte den Bus von Sameister (Gemeinde Roßhaupten, Ostallgäu) bis zur Schlöglmühle (Halblech), wo die Polizei ihn anhielt und den Busfahrer kontrollierte. Alkohol hatte der nicht intus. Ein Atemalkoholtest fiel negativ aus.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen und Betroffene sollen sich bei der Polizeiinspektion Füssen unter der Telefonnummer 08362/91230 melden.