In Berkheim stand am Dienstag ein Linienbus am Dienstag in Flammen. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden.

Gegen 17.30 Uhr bemerkten Fahrgäste an einer Haltestelle, dass es aus dem Motorraum des Busses rauchte. Der Polizei Ulm zufolge schlugen sämtliche Versuche das Feuer zu löschen fehl. Kurze Zeit später breiteten sich die Flammen auf den Innenraum aus und der Bus stand in Vollbrand.

Polizei geht von technischem Defekt aus

Die Feuerwehren Berkheim und Erolzheim reinigten nach dem Brand die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Straßenmeisterei Ochsenhausen richtete eine Umleitung ein. Verletzt wurde der Polizeimeldung zufolge niemand. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Der vollkommen ausgebrannte Bus wurde abgeschleppt.