Die Polizei hat am Mittwoch einen Litauer bei Füssen verhaftet. Der Mann wurde in ganz Europa gesucht.

Bei einer Kontrolle an der deutsch-österreichischen Grenze bei Füssen hat die Bundespolizei am Mittwoch einen europaweit gesuchten Verbrecher verhaftet. Der Mann war den Beamten an einer Kontrollstelle am Grenztunnel ins Netz gegangen.

Wirtschaftskriminalität: Gesuchter war an sieben Betrugsfällen beteiligt

An der Kontrollstelle hatte die Bundespolizei am Mittwoch einen Kastenwagen mit Augsburger Kennzeichen überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass einer der beiden Insassen seit Februar 2023 europaweit mit einem sogenannten Auslieferungshaftbefehl von der litauischen Justiz gesucht wurde. Grund für die Haftbefehl: Der Mann war im Januar zu einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr verurteilt worden. Ihm wurden sieben Betrugstaten im Bereich der Wirtschaftskriminalität nachgewiesen. An diesen war der Mann als Mittäter beteiligt.

Litauer sitzt vorerst in der JVA Kempten ein

Die Bundespolizei führte den 46-jährigen Litauer am Mittwochvormittag beim Amtsgericht Kempten vor. Anschließend wurde er in die Justizvollzugsanstalt in Kempten gebracht. Der in Augsburg gemeldete Litauer muss noch eine Reststrafe von elf Monaten verbüßen.