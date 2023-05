Am vergangenen Wochenende haben Bundespolizisten in Friedrichshafen einen gesuchten Straftäter festgenommen. Bei einer Kontrolle des 27-Jährigen am Stadtbahnhof stellten die Beamten fest, dass gleich zwei Haftbefehle gegen den Mann vorlagen.

Einer Pressemitteilung der Bundespolizei Konstanz zufolge hatte das Amtsgericht Erfurt den pakistanischen Staatsangehörigen im Oktober wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz verurteilt. Weil der Mann das geforderte Bußgeld nicht gezahlt hatte, suchte die Staatsanwaltschaft nach dem Mann.

Von Gericht in Chemnitz verurteilt

Auch die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte seit Januar nach dem 27-Jährigen gefahndet. Im Juni 2022 hatte ein Gericht ihn wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte auch wegen zwei weiterer noch nicht abgeschlossener Strafverfahren nach dem wohnsitzlosen Mann gesucht.

Über 100 Tage Haft

Weil der Gesuchte die Geldbuße und Geldstrafe nicht zahlen konnte, brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt. Dort muss er jetzt eine Haftstrafe von 154 Tagen absitzen.