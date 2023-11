Vermeintliche Touristen entpuppen sich als illegale Einwanderer. Die Bundespolizei hat in Lindau zwei Männer überführt, die einen langfristigen Aufenthalt in Deutschland planten, aber vorgaben nur die Allianz Arena anschauen zu wollen.

Erst wollten sie Urlaub in Italien machen, dann einen Abstecher in München und dann doch wieder ganz anders. Zwei 18-Jährige Männer aus Jordanien wurden am Sonntag von der Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz kontrolliert. Die Beiden widersprachen sich während der Befragung immer wieder selbst und gaben schließlich zu, dass sie einen langfristigen Aufenthalt in Deutschland, sowie einen Asylantrag geplant hatten.

Wollten nur die Allianz Arena besichtigen

Die Polizei fand heraus, dass die beiden Männer von Amman nach Mailand geflogen und mit dem Fernbus nach Nürnberg gefahren waren. Die Befragten behaupteten, dass sich ihre Reisepläne mehrfach geändert hätten und sie jetzt die Allianz Arena besichtigen wollen würden.

Anzeige wegen Visaerschleichung und versuchter illegaler Einwanderung

Nachdem die Verdächtigen überführt wurden, erhielten sie eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise und Visaerschleichung. Am Montag wurden sie daraufhin vor Gericht gebracht und anschließend in Abschiebehaft. Von dort aus sollen sie nach Jordanien zurückgewiesen werden.