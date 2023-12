Eine vermeintliche Unfallflucht hat am Freitag ein achtjähriger Bub in Buchloe beobachtet. Dank seiner detaillierten Beschreibungen konnte die Polizei den Fall schnell aufklären.

Großes Lob von der Polizei hat am Freitag ein achtjähriger Schüler in Buchloe bekommen. Der Bub beobachtete am Freitagmittag einen Verkehrsunfall in der Ludwigstraße. Er sah, dass der Unfallverursacher nicht aus seinem Fahrzeug ausstieg und weiterfuhr. Das erzählte der Achtjährige sofort seinem Vater und zusammen machten sie sich auf den Weg zur Polizei Buchloe.

Polizei Buchloe kann Unfallfahrer dank Beobachtungen des Buben schnell ermitteln

Dank der sehr detaillierten Schilderungen des jungen Zeugen gelang es der Polizei Buchloe schnell den vermeintlichen Unfall-Fahrer zu ermitteln. Die Polizei suchte ihn noch am gleichen Tag auf und befragte ihn zu dem Unfall.

Dabei stellte sich heraus, dass der Autofahrer gar nicht vom Unfallort geflohen war. Er war nur aus dem Sichtfeld des Schülers gefahren, um sein Fahrzeug abzustellen. Anschließend kümmerte er sich um die Verständigung des Fahrzeughalters und die weitere Schadensregulierung. Die beiden Unfallbeteiligten hatten sich auch schon vor den Ermittlungen der Polizei geeinigt. Deshalb musste die Polizei nicht weiter einschreiten. "Der Achtjährige verdiente sich trotzdem ein großes Lob für sein vorbildliches Verhalten", heißt es im Polizeibericht.