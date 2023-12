In Fürstenfeldbruck ist ein Taxifahrer ausgeraubt worden. Die Täter: Ein Trio, bestehend aus zwei Männern und einer Frau.

Am Sonntag hat ein Verbrechertrio einen Taxifahrer in Türkenfeld bei Fürstenfeldbruck ausgeraubt. Laut der Polizei hatte der 68-jährige Taxifahrer die zwei Männer und eine Frau spätabends mit seinem VW Caddy von Türkenfeld nach Althegnenberg und wieder zurück gefahren. In Althegnenberg hatten die drei Täter an einem Discountermarkt in der Münchner Straße kurz einige Erledigungen gemacht und den Fahrer darum gebeten, zu warten.

Türkenfeld bei Fürstenfeldbruck: Täter attackieren Taxifahrer mit Reizgas und rauben ihn aus

Als der Taxifahrer gegen 23:20 Uhr wieder in Türkenfeld ankam, sprühte ihm einer der Täter plötzlich Reizgas ins Gesicht. Dabei raubte das Verbrechertrio auch die Geldbörse des Mannes. Die Täter flüchteten in der Duringstraße - auf Höhe der Hausnummer 16 - das Haus.

So werden die drei Taxi-Räuber beschrieben

Die drei Täter erbeuteten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und mehrere Bankkarten. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, diese verlief jedoch ohne Erfolg. Beamte der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Die drei Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1, männlich und ca. 185 cm groß mit hagerer Statur. Der Mann trug einen dünnen Oberlippenbart und hatte ein arabisch-/südländisches Aussehen. Bekleidet war er mit schwarzer Mütze, schwarzer Jacke und schwarzen Handschuhen.

Täter 2 war ebenfalls männlich und von kräftiger Statur. Der Mann hatte ein west-, bzw. nordeuropäisches Aussehen und trug eine dunkle Mütze und eine braune Jacke

Bei der dritten Person handelt es sich um eine weibliche Täterin mit schlanker Statur und einem arabsich-, bzw. südländischem Aussehen.

Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sollen sich bei der Kripo Fürstenfeldbruck melden. Die Telefonnummer lautet 08141/612-0.