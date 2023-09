Ein 55-jähriger Wiesn-Besucher ist während eines Festzeltbesuches mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Der 55-jährige Brite ist auf dem Münchner Oktoberfest mit einem Messer verletzt worden. Der Mann meldete den Zwischenfall am Mittwoch auf der Wiesn-Wache.

Bei Besuch im Löwenbräuzelt: Getreten und mit Messer verletzt

Laut der Polizei hatte sich die Tat bereits am Dienstag, gegen 18:40 Uhr im Löwenbräuzelt ereignet. Der 55-jährige Mann aus Großbritannien gab gegenüber den Beamten an, in dem Zelt getreten und mit einem Messer verletzt worden zu sein. Er wurde nach der Attacke von einem Arzt behandelt. Die linke Hand wies Verletzungen auf, wie sie durch Abwehrbewegungen entstehen, so die Polizei in einer Mitteilung.

Polizei sucht Zeugen

Eine Beschreibung des Täters konnte der Mann nicht machen. Die Polizei sucht deswegen jetzt nach Zeugen, die am Dienstag gegen 18:40 Uhr im Löwenbräuzelt, Reihe 17 auffällige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen können sich bei der Münchner Polizei (Kommissariat 24) unter der Die Telefonnummer lautet 089/2910-0 melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.