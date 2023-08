Auf der A7 bei Neu-Ulm hat am Sonntag ein Auto angefangen zu brennen. Verletzt wurde niemand, aber es kam zu Beeinträchtigungen im Verkehr.

Die Polizei berichtet, dass am Sonntag ein 42-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen die A7 bei Neu-Ulm entlang fuhr. Auf einmal funktionierte das Auto jedoch nicht mehr richtig. Der Fahrer hielt deshalb auf dem Seitenstreifen an. Gleich darauf fing das Auto an zu brennen.

Feuerwehr löscht brennendes Auto auf der A7 bei Neu-Ulm

Die Feuerwehren aus Pfuhl und Burlafingen rückten zur Unfallstelle aus. Sie sicherten die Gefahrenstelle ab und bekämpften die Flammen aus dem Motorraum. Nachdem der Brand gelöscht war, stellten die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg fest, dass der Motorraum des Fahrzeuges vollständig ausgebrannt war. Der Sachschaden am Auto und am Fahrbelag der Autobahn beträgt etwa 8.000 Euro.

Reiseverkehr beeinträchtigt

Wegen dem brennende Auto und den Löschmaßnahmen an dem Wagen kam es zeitweise zu Beeinträchtigungen im Reiseverkehr. Nachdem das Auto abgeschleppt war, konnte die gesamte Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.