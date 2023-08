In Memmingen hat am Samstagnachmittag ein betrunkener Mann in einem Waldbereich mehrere Brände gelegt. Glücklicherweise konnten Zeugen und Feuerwehr schlimmeres verhindern.

Zeugen hatten am Nachmittag die Polizei alarmiert, weil im Waldbereich rund um den Bike-Park mehrere Feuer entdeckt wurden. Die anrückenden Beamten und Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten mehrere aufeinanderfolgende Brandherde über eine Strecke von etwa 200 Metern fest.

Hilfreiche Zeugen

Gemeinsam mit den Zeugen konnten die Feuerwehrleute die Feuer glücklicherweise schnell löschen. Die Polizei erfuhr schließlich, dass ein Mann mittleren Alters dabei beobachtet wurde, wie er absichtlich die Feuerstellen legte und anschließend vom Tatort floh. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnten die Beamten, mithilfe der tatkräftigen Hilfe der jugendlichen Zeugen, einen 49-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Betrunkener verusacht Schaden von knapp 5.000 Euro

Der Verdächtige hatte sich im unmittelbaren Bereich der Brandstellen aufgehalten und machte der Polizei zufolge einen betrunkenen Eindruck. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen der Polizei auf 5.000 Euro. Neben mehreren trockenen Ästen, brannte auch die Rinde einer Kiefer an. Schlimmeres konnte durch das schnelle Einschreiten der Zeugen und Einsatzkräfte verhindert werden. Den 49-jährigen erwartet nun eine Anzeige.