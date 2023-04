Die Feuerwehr Immenstadt hatte am Montag gut zu tun. Innerhalb von weniger Stunden brannte es gleich drei Mal in der Gemeinde. Und die Brandorte lagen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Da stellt sich die Frage: Wurde das Feuer absichtlich gelegt?

Die Feuerwehr Immenstadt und Rauhenzell wurden am frühen Montagabend zu einem brennenden Auto gerufen. Vor Ort stelle sich heraus, dass Müll auf einem Anhänger Feuer gefangen hatte. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit unklar.

Papiertonne steht in Flammen

Nur wenige Stunden später mussten die Brandbekämpfer erneut ausrücken. Dieses Mal stand eine Papiertonne in der Jahnstraße in Flammen. Der Feuerwehr Immenstadt gelang es schnell, den Brand zu löschen.

Buchsbaum vor Immenstädter Rathaus brennt

Auch Bürgermeister Nico Sentner war vor Ort. „Bereits am späten Nachmittag hat ein Buchsbaum am Rathaus gebrannt“, sagte der Immenstädter Bürgermeister. Ob die drei Brände, die nur wenige hundert Meter voneinander entfernt liegen, absichtlich gelegt wurden, ist noch unklar. Der Verdacht besteht aber. „Drei Brände in so kurzer Zeit, die sich selbst nicht entzünden können, sind schon sehr seltsam“, sagte Guntram Brenner, Kommandant der Feuerwehr Immenstadt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08323/96100 melden.