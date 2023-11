Mit mehreren Brandstiftungen bekamen es die Feuerwehren am Sonntag und Dienstag in Füssen, Kaufbeuren und Burgau zu tun. In Füssen fing ein Kellerabgang Feuer, in den anderen beiden Städten eine Papiertonne und ein Altkleidercontainer.

Kellertür fängt in Füssen Feuer - 15.000 Euro Sachschaden

Ein Brandstifter zündete am Sonntag nahe der Bundeswehrkaserne in Füssen (Landkreis Ostallgäu) einen Karton an einem außenliegenden Kellerabgang an, berichtet die Polizei. Das Feuer ging schließlich auf eine Kellertür über und sorgte dafür, dass Teile der Hauswand abbrachen. Dabei entstand dichter Rauch, der die Hausfassade stark verrußte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Der Polizeiinspektion Füssen ist es gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Am Dienstagabend musste die Feuerwehr schließlich in Kaufbeuren (Landkreis Ostallgäu) ausrücken. Dort brannte in der Sudetenstraße eine Papiertonne. Es stellte sich heraus, dass ein bisher Unbekannter die Papiertonne angezündet hatte, berichtet die Polizei. Er filmte die Tat wohl mit seinem Handy und rannte anschließend davon. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen zügig löschen.

Altkleidercontainer brennt in Burgau lichterloh

Am gleichen Abend brannte es auch in Burgau (Landkreis Günzburg). Während seines Einkaufs entdeckte ein Passant am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr einen brennenden Altkleidercontainer in der Robert-Bosch-Straße und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte der Container bereits lichterloh.

Die Feuerwehrleute brachen den Container zunächst auf. Anschließend konnten sie den Brand zügig löschen. Eine Streife der Polizeiinspektion Burgau nahm die Ermittlungen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Container angezündet. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Wer zum fraglichen Zeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich an die Polizei Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 wenden.