Am Mittwoch haben Brandstifter gleich zwei Toilettenanlagen am Bodensee angezündet. Laut Polizei steckten Unbekannte in Meersburg einen Stoffhandtuchspender in Brand, in Friedrichshafen zündeten Unbekannte Papierhandtücher an. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.

Einen Sachschaden von mehreren tausend Euro haben Unbekannte am Mittwoch gegen 11:30 Uhr in einer Toilettenanlage in Meersburg verursacht. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen zündeten sie in der Toilettenanlage in der Kirchstraße bei der Unterführung der Bundesstraße 33 einen Stoffhandtuchspender an. Daraufhin entwickelte sich starker Rauch. Die örtliche Feuerwehr musste zum Löschen ausrücken. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07532/43443 an den Polizeiposten Meersburg wenden.

Brandstifter zünden Papierhandtücher in Friedrichshafen an

Auf Hinweise hofft auch die Polizei in Friedrichshafen. Nur wenige Stunden vorher hatten dort Unbekannte ebenfalls einen Brand in einer öffentlichen Toilette verursacht. Die Brandstifter zündeten laut Polizei gegen 08:00 Uhr Papierhandtücher in der öffentlichen Damentoilette am Fanziskusplatz an. Dadurch entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 07541/7010 um sachdienliche Hinweise.