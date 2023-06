In Ravensburg sollen zwei Jungen im Lauf des Donnerstagnachmittags mehrere Brände gelegt haben. Durch Hinweise von Zeugen kam die Polizei den beiden Zwölfjährigen auf die Spur.

Der Polizeimeldung zufolge wurden gegen 14:30 Uhr über Notruf Flammen im Bereich des Mehlsacks gemeldet. Wie sich herausstellte, handelte sich es um drei Feuerstellen, bei denen die Polizei davon ausgeht, dass sie mutwillig gelegt worden waren. Kurz darauf brannte es in einem kleinen Waldstück in der Friedhofstraße gegenüber des Hauptfriedhofes und gegen 16:00 Uhr in der Kuppelnaustraße, auch hier geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Zeugen führen Polizisten zu den Tatverdächtigen

Zeugen und weitere Hinweise brachten die Polizei zunächst auf die Spur von zwei unbekannten Jungen. Im Rahmen der weiteren Absuche im Stadtgebiet fanden die Polizisten schließlich die beiden Kinder in einem Linienbus. Die beiden zwölf Jahre alten Buben mussten die Polizisten auf das Polizeirevier begleiten, wo die Beamten deren Eltern verständigten.