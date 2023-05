Eine Mülltonne, ein Busch und ein Anhänger gingen Ende April in Immenstadt in Flammen auf. Jetzt hat die Polizei die mutmaßlichen Brandstifter ermittelt.

Drei Buben zwischen acht und zehn Jahren sollen die Brände im Stadtgebiet gelegt haben, berichtet die Polizei. Nachdem es am 24. April innerhalb von 45 Minuten und nicht weit voneinander entfernt gleich drei Mal in Immenstadt gebrannt hatte, ging die Polizei schnell davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt worden sind.

Zeugenhinweise bringen Polizei auf die Spur von drei Buben

Nach einem Aufruf meldeten sich drei Zeugen bei der Polizei in Immenstadt. Sie wiesen auf drei Kinder hin, die für die Beschädigungen in Frage kommen könnten. Die Polizei ermittelte anschließend drei Buben zwischen acht und zehn Jahre, die in eine örtliche Schule gehen, als mögliche Brandstifter.

Mülltonne, Fußabstreifer und Anhänger in Immenstadt angezündet

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen die Buben mit Feuerzeugen und frei verkäuflichen Feuerwerkskörpern eine Papiermülltonne in der Jahnstraße, einen Fußabstreifer vor der Gemeindeverwaltung und einen Anhänger in der Salzstraße angezündet haben. Die Feuerzeuge hatten sie zuvor in einem Verbrauchermarkt gestohlen. Den Sachschaden, den sie mit ihrer Zündelei verursacht haben, schätzt die Polizei auf rund 1.800 Euro. Doch das ist noch nicht alles.

Benjamin Liss

Buben sollen Schulfenster und Verkehrsspiegel beschädigt haben

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die drei Buben wohl für weitere Sachbeschädigungen verantwortlich sind. So sollen sie unter anderem Steine auf vier Schulfenster und einen Verkehrsspiegel geworfen und sie so beschädigt haben. Den Schaden, den sie dabei verursacht hatten, schätzt die Polizei auf weitere 2.000 Euro.

Polizei Immenstadt informiert Staatsanwaltschaft und Jugendamt

Die Ermittler der PI Immenstadt werden nun die Staatsanwaltschaft Kempten und das Jugendamt über die Vorfälle informieren. Welche Konsequenzen das Ganze für die Drei hat, ist jedoch fraglich. Denn in Deutschland sind Kinder erst ab einem Alter von 14 Jahren strafmündig. Wer jünger ist, muss zumindest vor Gericht noch keine Verantwortung für seine Straftaten übernehmen.