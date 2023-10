In einem Hotel in Ottobeuren löste in der Nacht auf Freitag die Brandmeldeanlage aus. Sofort rückte die Feuerwehr aus. Doch vor Ort wurde dann eher die Polizei gebraucht.

Am frühen Freitag gegen 2.45 Uhr, wurde die Feuerwehr Ottobeuren über die integrierte Leitstelle alarmiert. Hintergrund war laut Polizei eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Hotel in Ottobeuren.

Mann löste Rauchmelder aus, indem er Zigarette in Hotelzimmer rauchte

Sofort machte sich die Feuerwehr auf den Weg. Vor Ort bekamen es die Einsatzkräfte dann jedoch statt mit einem Feuer, mit einem 49-jähriger Mann in seinem Hotelzimmer zu tun. Der 49-Jährige hatte in dem Zimmer eine Zigarette geraucht und so den Rauchmelder ausgelöst. Der Mann zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei äußerst aggressiv. Deshalb mussten Beamte der Polizei eingreifen und den 49-Jährigen fesseln. Im Anschluss brachten die Einsatzkräfte ihn aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes in ein Krankenhaus.