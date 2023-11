In Isny musste die Polizei wegen Feuer eine Klinik evakuieren. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen. Die Feuerwehr kümmerte sich um den Brand.

Aus einem Gebäude der Klinik im Kurweg in Isny war am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr Rauch gedrungen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler und der Polizei zufolge kam es in einem Technikraum zu einem technischen Defekt an einem Kondensator, wodurch dieser in Brand geriet.

Polizei evakuiert Klinik - Fünf Menschen von Rauchgas verletzt

Die Polizei evakuierte das Krankenhaus wegen dem Feuer und dem Rauch. Insgesamt fünf Personen erlitten durch die Rauchgase leichte Verletzungen. Sie wurden ärztlich betreut.

Feuerwehr kümmert sich um Feuer und lüftet Gebäude

Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich unterdessen um das Feuer. Danach lüfteten die Feuerwehrler das Gebäude. Im Anschluss konnten die Bewohner wieder auf ihre Zimmer zurückkehren. Der Sachschaden im Technikraum kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.