In einem Wohngebiet in Friedrichshafen ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr waren im Großeinsatz.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3:15 Uhr, riefen in Friedrichshafen Zeugen die Einsatzkräfte. Sie waren laut Polizeibericht auf ein Feuer in der Straße "Am Riedlewald" aufmerksam geworden. Ein Carport stand dort in Vollbrand.

Flammen breiten sich auf angrenzende Häuser aus

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Brand bereits ausgebreitet. Die Flammen hatten bereits über die Fassaden auf die Dachstühle der beiden angrenzenden Doppelhaushälften übergegriffen.

Großaufgebot der Feuerwehr schafft es den Brand zu löschen

Die Feuerwehrleute, die mit 17 Fahrzeugen und etwa 75 Kräften im Einsatz waren, schafften es das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Unbewohnbare Haushälfte und hoher Sachschaden

Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hunderttausend Euro. Während der Nacht kamen Familien der umliegenden Doppelhaushälften anderweitig unter. Eine Doppelhaushälfte ist aufgrund der Rauchentwicklung vorübergehend unbewohnbar. Die Polizei Friedrichshafen hat den Brandort abgesperrt und Ermittlungen zur bislang nicht bekannten Ursache eingeleitet. Neben der Polizei und der Feuerwehr waren zudem etwa 24 Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Personen, die im Bereich des Brandortes Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.