Am frühen Mittwoch rückte die Feuerwehr nach Bach im Lechtal aus. Dort war in einem Supermarkt ein Brand ausgebrochen.

Um kurz nach 1 Uhr in der Nacht auf Mittwoch stellte ein Zulieferer bei einem Lebensmittelmarkt in Bach im Lechtal starken Rauch fest, der offenbar aus dem Gebäude kam. Der Zulieferer rief daraufhin die Feuerwehr an.

Brand in Bach im Lechtal: Kühlschrank war Auslöser für Feuer

Sofort rückten etwa 60 Feuerwehrleute der Feuerwehren aus Bach, Stockach und Elbigenalp zu dem Supermarkt aus. Dort angekommen, stellten sie in der Küche einen bereits vollständig verschmorter Kühlschrank fest. Die Einsatzkräfte löschten den Kühlschrank. Anschließend lüfteten sie den der stark verrußten Lebensmittelmarkt. Personen kamen bei dem Brand nicht zu schaden, teilt die Polizei mit. Wie hoch der Sachschaden ist, der durch das Feuer entstand, in bislang unbekannt.