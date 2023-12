Ein Feuer ist in der Nacht auf Samstag in einer Lagerhalle in Mindelheim ausgebrochen. Die feine Nase einer Anwohnerin verhinderte jedoch Schlimmeres.

Einer 24-jährige Anwohnerin in der Westernacher Straße in Mindelheim fiel auf, dass es im Treppenhaus nach Feuer roch und verständigte die Feuerwehr.

Jukebox in Lagerhalle in Mindelheim brennt

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mindelheim fanden bald heraus, woher der Brandgeruch kam - von einer Lagerhalle, die direkt an das Wohnhaus angrenzt. Dort brannte eine Jukebox, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts.

Durch den starken Rauch entstand hoher Sachschaden. Nach ersten Schätzungen dürfte er sich auf rund 80.000 Euro belaufen. Verletzte gab es keine.