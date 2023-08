Ein Brand ist in der Nacht auf Samstag in einer größeren Garage in Memmingen ausgebrochen. Alle Fahrzeuge darin wurden zerstört.

In der Nacht auf Samstag um kurz vor 00:30 Uhr gingen laut Polizei innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Notrufe bei der Polizei ein, dass eine größere Garage in der Haußmannstraße in Memmingen brenne. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand die Garage schon komplett in Flammen.

Brand zerstört alle Fahrzeuge in größerer Garage in Memmingen

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen sofort zu löschen. So konnten sie verhindern, dass sich die Flammen auf einen Stadel ausbreiteten, der direkt an die Garage angrenzte.

Allerdings zerstörte das Feuer alle Fahrzeuge, die sich in der Garage befanden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 370.000 Euro. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Brandursache ist unklar - Polizei Memmingen sucht nach Zeugen

Vor Ort ermittelte der Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. Was den Brand auslöste, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ist dabei, das herauszufinden. Wer den Brand beobachtet hat und sachdienliche Hinweise dazu geben kann, soll sich an die Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 wenden.

Feuer bricht auf Bauernhof in der Gemeinde Altusried aus

Nur wenige Stunden vorher hatte der Kriminaldauerdienst Memmingen zu einem Großbrand in der Gemeinde Altusried (Landkreis Oberallgäu) ausrücken müssen. In Brittlings brach ein Feuer auf einem Bauernhof aus. Während die Feuerwehrkräfte das Wohnhaus retten konnten, wurde der Stall komplett zerstört. Die Bewohner blieben unverletzt, allerdings starben drei Kälber in den Flammen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1,5 Millionen Euro. Auch dort ist noch unklar, was den Brand ausgelöst hat. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten ermittelt nun zur Brandursache.