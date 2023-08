In Böhen hat es am Mittwoch in einer Maschinenhalle gebrannt. Eine aufmerksame Autofahrerin hat vermutlich einen größeren Brand verhindert.

In den Mittagsstunden des Mittwochs (30.08.2023) fiel der Autofahrerin Rauch aus einer Maschinenhalle in Böhen, Ortsteil Wies, auf. Die Frau hielt deshalb laut Polizei an und machte den Besitzer darauf aufmerksam.

Trotz schneller Reaktionen: 20.000 Euro Schaden

Dieser öffnete die Halle und stellte einen brennenden Holzhaufen fest. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnte der Besitzer den Holzhaufen eigenständig löschen. Bisher konnte nicht geklärt werden, wie der in der Halle gelagerte Holzhaufen sich entzünden konnte. Trotz den schnellen Reaktionen der Autofahrerin und des Besitzers entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Böhen, Hopferbach, Wolfertschwenden, Haitzen, Ollarzried, Ittelsburg, Ottobeuren, sowie eine Rettungswagenbesatzung und eine Streife der Polizeiinspektion Memmingen.