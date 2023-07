In Weinried (Unterallgäu) ist am Mittwochvormittag ein Brand in einer Maschinenhalle ausgebrochen. 150 Einsatzkräfte kämpften den ganzen Tag gegen die Flammen.

Es war kurz nach 9 am Mittwochvormittag, als bei der Integrierten Leitstelle Donau-Iller das Telefon schrillte. Gemeldet wurde ein Feuer in einer freistehenden Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens in Weinried, einem Ortsteil von Oberschönegg. Daraufhin wurde ein Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ausgelöst.

Großeinsatz wegen Feuer in Maschinenhalle in Weinried (Oberschönegg)

150 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oberschönegg, Weinried, Dietenhofen, Klosterbeuren, Engishausen, Babenhausen, Kirchhaslach, Breitenbrunn und Lauben sowie der Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk machten sich laut Polizei auf um den Brand zu bekämpfen und einzudämmen. Das gestaltete sich offensichtlich aber als nicht gerade leicht. In der Maschinenhalle waren nämlich neben mehreren hundert Heuballen auch noch zwei landwirtschaftliche Anhänger und ein Mähwerk gelagert.

Brand in Weinried: Feuerwehr kämpft ganzen Tag gegen Flammen

Im Laufe des Tages schafften es die Feuerwehrleute aber, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Zur Bekämpfung der Glutnester musste die Halle sogar noch teilweise abgetragen werden. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an, meldete die Polizei um kurz vor 15 Uhr.

Kein Menschen und keine Tiere verletzt, aber gewaltiger Sachschaden

Durch den Brand kamen keine Personen oder Tiere zu schaden. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer sechsstelliger Höhe. Wie es zu dem Feuer kam, ist aktuell noch unklar. Die Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, teilt die Polizei mit. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bis dato aber nicht ergeben. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die ersten Ermittlungen übernommen, das zuständige Fachkommissariat der Kripo Memmingen übernimmt die weitere Sachbearbeitung.