In der Abzugsanlage einer Produktionshalle in Leuterschach ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Zu einem Brand kam es am späten Sonntagnachmittag in einer Produktionshalle für Filterplatten in Leuterschach (Gemeindeteil von Marktoberdorf im Ostallgäu). Als dichter Rauch durch die Halle zog, bemerkten Firmenmitarbeiter das Feuer. Sie reagierten geistesgegenwärtig und schnappten sich schnell Feuerlöscher. Durch ihren schnellen Einsatz konnten sie eine Ausbreitung der Flammen verhindern, berichtet die Polizei.

Die Feuerwehren Leuterschach, Marktoberdorf, Thalhofen, Geisenried und Wald rückten mit einem Großaufgebot an. Den circa 100 Einsatzkräften gelang es schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. An der Abzugsanlage entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Nach Ermittlungen der Polizeiinspektion Marktoberdorf verursachte wohl ein technischer Defekt den Brand.