Zu einem Brand in Lamerdingen (Ostallgäu) musste die Feuerwehr am Dienstagabend ausrücken. Dort hatte sich Stroh in einer Futtertrocknungsanlage entzündet.

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr wurde den Einsatzkräften starker Rauch in einer Futtertrocknungsanlage in Lamerdingen im Landkreis Ostallgäu gemeldet. Nachdem die Feuerwehren der Umgebung vor Ort eingetroffen waren, stellte sie schnell fest, dass der Rauch aus der Heutrocknungsanlage kam, berichtet die Polizei.

Technischer Defekt entzündet wohl Stroh in Futtertrocknungsanlage in Lamerdingen

In dieser Halle befindet sich eine größere Beförderungsanlage für Stroh. Auf Förderbändern hatte sich Stroh entzündet. Wie es genau dazu kommen konnte, ist derzeit noch unklar, berichtet die Polizei. Die Beamten gehen aktuell von einem technischen Defekt aus und schließen menschliches Zutun aus. Der technische Defekt sorgte wohl dafür, dass das Stroh auf dem Band zu glühen und teilweise sogar zu brennen begann.

Schaden an Futtertrocknungsanlage in Lamerdingen beläuft sich auf 10.000 Euro

Bei dem Einsatz waren insgesamt ca. 90 Feuerwehrleute eingebunden. Die Feuerwehren aus Lamerdingen, Buchloe, Dillishausen, Klein- und Großkitzighofen, Wiedergeltingen und Schwabmühlhausen waren vor Ort. Die Brandbekämpfer brachten das Feuer im Laufe des Abends unter Kontrolle und hatten es gegen 22:00 Uhr schließlich komplett gelöscht. .

Laut dem Betreiber der Futtertrocknungsanlage in Lamerdingen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro, berichtet die Polizei. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei Buchloe dauern an.

Lamerdingen befindet sich etwa sechs Kilometer nördlich der Stadt Buchloe am Westhang des breit auslaufenden Wertachtales und ist somit das nördlichste Dorf des Landkreises Ostallgäu. Die Gemeinde hat 2.222 Einwohner (Stand 31. Dezember 2022). Zu der Gemeinde gehören die Dörfer Dillishausen, Großkitzighofen, Kleinkitzighofen, Lamerdingen und Nassenwang.