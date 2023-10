Feuer gefangen hat am frühen Samstagmorgen ein beliebtes Ausflugsziel in Kaufbeuren: Der Römerturm. Teile des mittelalterlichen Dachs standen komplett in Flammen.

Eine Anwohnerin hatte am frühen Samstagmorgen lautes Knistern und Knacken gehört und bemerkte dadurch, dass die Aussichtsplattform des eigentlichen Bergfrieds der Burg Kemnat in Kaufbeuren in Flammen stand. Gegen 05:30 Uhr ging ein entsprechender Notruf bei der Integrierten Leitstelle Allgäu ein, berichtet die Polizei.

Feuerwehren Verhindern ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Römerturm in Kaufbeuren

Bis die Feuerwehr vor Ort eintraf, standen Teile der Brüstung und der Dachkonstruktion des Römerturms bereits komplett in Flammen. Durch ihr schnelles Eingreifen gelang es jedoch den 45 Brandbekämpfern der Feuerwehren Kleinkemnat, Oberbeuren und Kaufbeuren zu verhindern, dass die Flammen auf den gesamten Dachstuhl des Bauwerks aus dem 12. Jahrhundert übergriffen.

Schaden am Dach des Römerturms beläuft sich auf ca. 50.000 Euro

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Schaden an der Dachkonstruktion beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

Vor Ort ermittelten zunächst die Beamten der Polizeiinspektion Kaufbeuren und des Kriminaldauerdienstes Memmingen. Die weitere Sachbearbeitung zum Brand übernimmt die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren.

Brandursache ist noch unklar - Polizei sucht nach Zeugen

Weil derzeit noch unklar ist, was den Brand ausgelöst hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zum Brand hat, soll sich bei der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/9330 melden.

Römerturm ist Überbleibsel der Burg Kemnat

Der "Römerturm" stammt nicht aus der Römerzeit, sonder ist der Bergfried der Burg Kemnat, die im Jahr 1185 erbaut wurde. Im Jahr 1264 war der letzte Stauferkönig Konradin Gast auf der Burg.

Der Schlossbau wurde im 19. Jahrhundert teilweise abgerissen. Erhalten geblieben sind von der Burganlage der Bergfried, das Amtshaus sowie der 20 Meter östlich gelegene Burgbrunnen, der 24 Meter in die Tiefe reicht.

Weil Besucher vom Römerturm aus eine schöne Aussicht auf die gesamte Alpenkette haben, ist er ein beliebtes Ausflugsziel.