Einen Mann gerettet hat die Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag in Hard. Sie wurde zu einer verrauchten Wohnung gerufen, in der der Bewohner noch schlief.

In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei in Vorarlberg gegen 02:35 Uhr verständigt, weil es aus einem Wohnhaus in Hard stark rauchte. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stellten die Brandbekämpfer fest, dass der Rauch aus einer Wohnung im ersten Stock kam, berichtet die Polizei. Eine Atemschutztruppe der Feuerwehr Hard betrat daraufhin die Wohnung und traf im Schlafzimmer auf einen schlafenden Mann. Die Brandbekämpfer weckten den Wohnungsbesitzer und brachten ihn in Sicherheit.

Eingeschaltete Herdplatten verursachen Brand in Wohnung in Hard

Die Feuerwehrkräfte stellten anschließend fest, dass in der Küche mehrere Herdplatten eingeschaltet waren. Ein Gegenstand, der auf ihnen stand, war daraufhin in Brand geraten und hatte für den starken Rauch gesorgt.

Die Wohnung wurde so stark verrußt, dass sie wohl vorübergehend unbewohnbar ist, heißt es von Seiten der Polizei. Andere Wohnungen des Hauses waren nicht betroffen.

Wohnungsinhaber erlitt vermutlich Rauchgasvergiftung

Die Rettungskräfte brachten den Inhaber der Wohnung mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Bregenz. Im Einsatz waren unter anderem vier Fahrzeuge der Feuerwehr Hard mit circa 20 Brandbekämpfern, zwei Rettungswagen mit insgesamt sechs Rettungskräften und zwei Fahrzeuge der Bundespolizei mit vier Beamten.