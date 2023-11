Ein Brand ist am Donnerstagabend in einer Maschinenhalle in Haldenwang (Landkreis Günzburg) ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Teil der Halle schon komplett in Flammen.

Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr bemerkte ein Anwohner im Haldenwanger Ortsteil Hafenhofen (Landkreis Günzburg) Feuerschein und wurde so auf den Brand in der Maschinenhalle aufmerksam, berichtet die Polizei. Er verständigte über den Notruf die Integrierte Leitstelle.

80.000 Euro Schaden entsteht bei Brand in Haldenwang

Als die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, brannte ein Teil der Maschinenhalle schon komplett. Den Feuerwehren gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000 Euro.

Über 100 Feuerwehrleute sind beim Brand in Haldenwang im Einsatz

Landkreisübergreifend waren die Feuerwehren Burgau, Dürrlauingen, Haldenwang, Konzenberg, Mindelaltheim, Mönstetten, Offingen, Waldkirch und Winterbach mit über 100 Einsatzkräften im Einsatz. Die ersten Ermittlungen zur Brandursache führten vor Ort die Polizeiinspektion Burgau und den Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weitergehenden Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm.