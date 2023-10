Eine Werkstatt und Garagen sind am Donnerstag in Halblech komplett ausgebrannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstagnachmittag verständig, weil angeblich ein Baum in Halblech brannte. Vor Ort stellte sich laut Polizei allerdings heraus, dass eine Dreifachgarage komplett in Flammen stand.

Brand in Halblech: Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf Wohnhaus

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus und den benachbarten Holzschuppen übergriffen. Die Garagen und die Werkstatt, die sich darin befand, brannten allerdings komplett aus. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Kempten. Bei dem Brand waren rund zehn Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren aus Buching, Trauchgau, Schwangau und Füssen sowie zwei Rettungswagen und eine Streife der Polizei Füssen im Einsatz.