Am frühen Samstagvormittag ist eine Lagerhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Grünenbach in Flammen aufgegangen. Nach ersten Informationen wurde in der Halle Futter gelagert. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht abgeschätzt werden. Es soll keine Verletzten geben. Die Allgäuer Zeitung hat nähere Informationen zu dem Brand.

41 Bilder In Grünenbach ist am frühen Samstagvormittag eine Lagerhalle durch ein Feuer komplett zerstört worden. Davor Knappmeyer

Weitere Informationen folgen.