In Beuron hat am Mittwoch ein ehemaliges Jagdhaus gebrannt. Der Dachstuhl war in Brand geraten.

Der Dachstuhl des ehemaligen Jagdhauses in Beuron fing am Mittwochvormittag aus noch unklarer Ursache an zu brennen, teilt die Polizei mit. Ein Nachbar hatte das offene Feuer im Hubertusweg bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Brand in Beuron: Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden

Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus, sodass niemand verletzt wurde. Durch den Brand ist das Gebäude zunächst unbewohnbar, die Eigentümer kommen bei Angehörigen unter. Während die Löscharbeiten bis zum Nachmittag andauern dürften, wird der Sachschaden einer ersten Schätzung zufolge auf vermutlich über 300.000 Euro beziffert.