Vor einer Woche musste die Feuerwehr zu einem Brand in Amtzell ausrücken. Dabei entstand an einem Bauernhof ein Millionenschaden. Nun stehen die Verursacher fest.

Lagerschuppen und Strohlager eines Bauernhofs in Amtzell brennt

Mehrerer Stunden lang kämpften die Feuerwehren am Freitag, 3. November 2023, gegen das Feuer auf einem Bauernhof in der Gemeinde Amtzell (Landkreis Ravensburg). Zunächst brannte nach Angaben der Polizei ein Lagerschuppen für Maschinen, Traktoren und Autos. Das Feuer wütete aber auch in einem Heu- und Strohlager, was die Löscharbeiten erheblich erschwerte, berichteten die Beamten.

Löscharbeiten der Feuerwehr ziehen sich über Stunden

Den Brandbekämpfern gelang es schließlich im Großen und Ganzen ein Übergreifen der Flammen auf einen Tierstall und ein Wohngebäude zu verhindern. Sie waren allerdings bis weit nach Mitternacht damit beschäftigt, das Feuer zu bekämpfen und ein erneutes Aufflammen zu unterbinden. Die Arbeiten gingen auch noch am nächsten Morgen weiter.

Glücklicherweise wurden laut Polizei weder Menschen noch Tiere verletzt. Laut den ersten Schätzungen entstand aber wohl ein Millionenschaden an dem landwirtschaftlichen Anwesen.

Buben verursachten wohl beim Spielen mit Streichhölzern den Brand in Amtzell

Die Polizei ermittelte anschließend wegen fahrlässiger Brandstiftung. In den Fokus der Beamten gerieten schnell zwei Buben. Nach den Erkenntnissen der Beamten dürften die beiden wohl am Nachmittag nahe des Heulagers mit Streichhölzern gespielt und so den Brand verursacht haben. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern aber noch an.

Die Gemeinde Amtzell

Amtzell ist eine Gemeinde mit 124 Einzelgehöften und Weilern in Oberschwaben und gilt als "Westliches Tor zum Allgäu“. Die Gemeinde hat 4.322 Einwohner (Stand 31. Dezember 2022). Sie liegt etwa auf halber Strecke zwischen den Städten Ravensburg und Wangen im Allgäu an der Bundesstraße 32. In den niedriger gelegenen Teilen des Gemeindegebietes wird Hopfen angebaut.