Ein Brand ist am Freitagabend auf einem Bauernhof in der Gemeinde Altusried in Brittlings ausgebrochen. Die Löscharbeiten laufen.

Am Freitagabend ist nach Angaben der Polizei ein Brand in einem Bauernhof in Brittlings in der Gemeinde Altusried ausgebrochen. Die Scheune steht derzeit komplett in Flammen. Aktuell ist die Feuerwehr mit 100 bis 150 Brandbekämpfern vor Ort und versucht das angrenzende Wohnhaus zu retten. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden alle Bewohner evakuiert. Verletzt wurde offenbar niemand.

Tiere wurden auf ein Feld getrieben

Nach Informationen von all-in.de befanden sich in der Scheune aber Tiere. Ein Großteil davon wurde auf ein Feld getrieben.

Die Feuerwehr Kempten richtete einen Abrollbehälter mit mehreren tausend Litern Löschwasser ein. Die Rauchschwaden und die Flammen sind mehrere Kilometer weit zu sehen. Anwohner berichteten von Knallgeräuschen.

Alle Bewohner des brennenden Bauernhofs in Altusried wurden evakuiert

Die Polizei ist mit fünf Streifen und dem Kriminaldauerdienst im Einsatz. Mehr ist derzeit nicht bekannt.

