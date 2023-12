Schwerste Verletzungen hat sich ein Mann (79) bei einem Brand in einem Seniorenheim in Landsberg am Lech zugezogen. Das Feuer brach in der Nacht auf Dienstag in seinem Zimmer aus.

Zimmer in Landsberger Seniorenheim brennt - Bewohner wird schwer verletzt

Die Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 04:00 Uhr zu einem Brand in einem Seniorenheim in Landsberg am Lech (Oberbayern) gerufen, berichtet die Polizei. Vor Ort stellten die Brandbekämpfer fest, dass es im Zimmer eines 79-Jährigen brannte. Die Einsatzkräfte retteten den Senior, der schwerste Verletzungen erlitten hatte. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik.

Brand in Landsberg: Senioren müssen Zimmer verlassen

Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Wegen des starken Rauchs mussten die übrigen Bewohner des Heims ebenfalls ihre Zimmer verlassen. Sie wurden vorübergehend in einem anderen Gebäudeteil untergebracht und dort untersucht bzw. betreut.

Brandursache ist bisher noch unklar

Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen übernommen.