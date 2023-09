Auf der Fahrt Richtung München hat das Auto eines Mannes auf der A8 bei Jettingen-Scheppach plötzlich zu brennen begonnen. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro.

Ein 55-jähriger Autofahrer war nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend auf der A8 in Richtung München unterwegs, als bei Jettingen-Scheppach plötzlich mehrere Warnleuchten in seinem Auto anschlugen. Im gleichen Moment stieg Rauch aus dem Motorraum. Der Mann lenkte daraufhin sein Auto sofort auf den Standstreifen.

Feuerwehr muss Fahrstreifen auf der A8 bei Jettingen-Scheppach für Löscharbeiten sperren

Der 55-Jährige und sein Beifahrer konnten den Wagen noch rechtzeitig verlassen, ehe der Motorraum zu brennen begann. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, dafür musste ein Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden.

Der Motorraum des Autos brannte komplett aus. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 15.000 Euro. Nachdem das Auto abgeschleppt worden war, gab die Polizei die Fahrbahn wieder frei. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.