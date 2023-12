Brennende Kerzen und eine glimmende Zigarette haben in Bad Grönenbach und in Memmingen je einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Menschen gerieten dabei nicht in Gefahr.

Aufgestellte Kerzen setzen Gewächshaus in Bad Grönenbach in Brand

Die erste Alarmierung erfolgte laut Polizei über die Integrierte Leitstelle Donau-Iller gegen 0:25 Uhr für die Bad Grönenbacher Feuerwehr. Grund der Alarmierung war ein brennendes Nebengebäude in der Frühlingstraße. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte die Bad Grönenbacher Feuerwehr ein in Brand geratenes Gewächshaus ablöschen. Als Brandursache werden vermutlich zwei im Gewächshaus aufgestellte Kerzen vermutet. Es kam zu keinem Personenschaden und es bestand zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, dass der Brand an das angrenzende Wohnhaus sich ausweiten hätte können. Der entstandene Schaden wird auf circa 5.000 Euro beziffert.

Mann legt in Memmingen glimmende Zigarette auf Nachttisch ab

Gegen 4:00 Uhr wurde dann die Memminger Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei berichtet. Hintergrund war eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Kalchstraße. Wie sich herausstellte, lag dort ein Mann rauchend in seinem Bett und legte die noch glimmende Zigarette auf den Nachttisch. Nachdem sich auf dem Nachttisch auch eine Küchenrolle befand, fing diese Feuer. Der Mann wachte auf, nahm die brennende Küchenrolle und warf sie aus dem Fenster. Die Feuerwehr Memmingen musste lediglich noch die Räumlichkeiten entlüften. Auch in diesem Fall kamen keine Personen zu Schaden. Das Inventar blieb ebenfalls unbeschädigt. In beiden Fällen waren die beiden Feuerwehren, mehrere Rettungswagenbesatzungen sowie die Polizei Memmingen im Einsatz.