Im vergangenen Monat hat ein unbekannter Täter ein Rind auf einer Weide in Bad Hindelang so schwer verletzt, dass es erlöst werden musste. Die Polizei sucht jetzt den Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntag, den 24. September wurde eine Tierärztin zu einer Weide in Bad Hindelang gerufen, weil dort eine Kuh leblos in der Wiese lag. Vor Ort stellte die Tierärztin fest, dass das Tier ein Loch im Schädel hatte, woraufhin sie das Tier erlösen musste.

Obduktion offenbart Bolzenschuss

Bei späterer Sezierung der Kuh wurde dem Bericht der Polizei zufolge festgestellt, dass das Tier eindeutig von einer bislang unbekannten Person durch ein Bolzenschussgerät verletzt wurde. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen Täter. Die Polizei bittet deswegen um Hinweise von möglichen Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet haben könnte oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Sonthofen melden.