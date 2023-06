In Jungholz musste die Feuerwehr am Dienstagnachmittag zum Gipfel des Sorgschrofen ausrücken. Der Grund: Waldbrandalarm auf dem beliebten Wanderberg.

Nach Angaben der Tiroler Polizei wurde der zuständigen Leitstelle um 16:21 Uhr ein Waldbrand im Bereich des Sorgschrofen-Gipfels gemeldet. Bei der Sondierung der möglichen Brandstelle entdeckten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Jungholz dann eine größere, noch glühende Wurzel. Diese habe sich kurz unterhalb des Gipfels befunden und hätte die Rauchschwaden verursacht, so die Polizei weiter.

Unwetter für Waldbrand bei Jungholz verantwortlich

Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Einsatzkräften am Sorgschrofen im Einsatz. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Blitz am Montag den kleinen Brand ausgelöst hat. Am Montagabend hatte es in Teilen des Allgäus ein schweres Unwetter gegeben.

Gipfel des Sorgschrofen: Grenze zwischen Tirol und Bayern

Die Gemeinde Jungholz ist eine Exklave und gehört zu Tirol. Für den Straßenverkehr ist die 300-Einwohner-Ortschaft ausschließlich über deutsches Bundesgebiet erreichbar. Jungholz ist sieben Quadratkilometer groß und wird auch als „ein Stück Tirol im Allgäu" bezeichnet. Auf dem Gipfel des Sorgschrofen treffen sich mehrere Grenzlinien der deutschen Gemeinden Bad Hindelang und Pfronten sowie der österreichischen Gemeinden Jungholz und Schattwald. Der 1.635 Meter hohe Berg ist bei Wanderern sehr beliebt. Insgesamt führen zwei Wanderwege auf den Gipfel.