Eisregen und Blitzeis haben am Dienstag die Polizei in Oberbayern auf Trab gehalten. Bei Odelzhausen kamen zwei Menschen ums Leben.

Bei Odelzhausen im Landkreis Dachau hat sich in der Nacht zum Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall auf der A8 ereignet. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben.

Auto kracht auf A8 gegen stehenden Sattelzug - Zwei Menschen sterben

Nach Angaben der Polizei hatten Verkehrsteilnehmer gegen 2:10 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 in Richtung München gemeldet. Dabei war ein Autofahrer unter das Heck eines Sattelzuges geraten, der auf Höhe des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Odelzhausen quer auf der Fahrbahn stand und auf den mittleren Fahrstreifen ragte.

Identität der Toten war zunächst nicht klar

Durch den heftigen Aufprall zogen sich der Autofahrer und eine Person auf dem Beifahrersitz tödliche Verletzungen zu. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden Fahrzeuginsassen feststellen. Der 64-jährige Fahrer des Sattelzugs aus Hessen wurde leicht verletzt. Die Identität der beiden getöteten Insassen des Autos standen am Dienstagmorgen noch nicht fest.

Spiegelglatte Autobahn aufgrund von Blitzeis

Laut Polizei war die Fahrbahn zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund überfrierender Nässe spiegelglatt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 75.000 Euro. Die A8 in Richtung München konnte erst im Laufe des Vormittags wieder freigegeben werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese sollen sich bei der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck melden. Die Telefonnummer lautet 089/89118-0. An der Unfallstelle waren mehrere Feuerwehren und Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks im Einsatz.

Blitzeis löst Massenkarambolage bei München aus

Auch der Autobahnring A99 bei München ist seit der Nacht zum Dienstag gesperrt. Hier hatte sich gegen 3:30 Uhr eine Massenkarambolage mit 13 beteiligten Autos ereignet. Auslöser waren spiegelglatte Fahrbahnen aufgrund von Blitzeis. Medienberichten zufolge wurden mehrere Menschen verletzt. Autofahrer sollen die A99 östlich von München weiträumig umfahren.